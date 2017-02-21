Признание документов "республик" аукнется России санкциями, - Порошенко

Признание ею документов, выданных в так называемых "Донецкой и Луганской народными республиками" с точки зрения международного права уже является элементом признания этих незаконных формирований и, де-факто, отказа от "минского процесса", поскольку эти шаги несовместимы с выполнением "минских договоренностей". Такую позицию во вторник, 21 февраля, высказал президент Украины Петр Порошенко во время встречи с комиссаром Европейского Союза по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Христосом Стилианидесом.

При этом глава государства отметил, что это очень тревожное явление, и оно требует решительных действий вплоть до усиления санкций.

Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко поблагодарил ЕС за поддержку Украины как финансовую так и консультативную, а также за решение дополнительно выделить 18 миллионов евро для помощи пострадавшим в ходе вооруженного конфликта на востоке страны.

В свою очередь Стилианидес заверил, что для ЕС является приоритетной поддержка Украины и подчеркнул, что помощь Евросоюза будет продолжаться до тех пор, пока она будет нужна.

Еврокомиссар также отметил, что Евросоюз подтверждает свою готовность и в дальнейшем решительно поддерживать реформы, внедряемые в Украине.

Как сообщал УРА-Информ, вчера Порошенко заявил, что Россия направляет на Донбасс передовые системы вооружений. Поэтому Украине срочно требуется мощное оборонительное оружие.