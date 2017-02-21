13:44 21.02.2017 | Политика | Новости
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Президент Азербайджана назначил свою жену вице-президентом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену - Мехрибан Ариф кызы Алиеву - первым вице-президентом республики. 

Президент Азербайджана назначил свою жену вице-президентом

Об этом сообщается на сайте президента Азербайджана.

"Руководствуясь частью 1 статьи 1031 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: назначить Мехрибан Ариф гызы Алиеву Первым вице-президентом Азербайджанской Республики", - говорится в распоряжении.

Отметим, что первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства, если тот не способен выполнять свои обязанности.

Также добавим, что ранее супруга президента Азербайджана была депутатом Милли меджлиса (парламента) республики. До этого она возглавила федерацию гимнастики Азербайджана, и была послом доброй воли ЮНЕСКО.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Луценко с рабочим визитом отправился в Азербайджан


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