Полиция Вены задержала Фирташа - ФОТО

Задержание состоялось сразу же после проигрыша в апелляционном суда по делу о его экстрадиции в США. Как сообщил журналистам информированный источник, задержание связано с выданным испанской прокуратурой ордером на арест бизнесмена.

Вместе с тем эту же информацию подтвердил пресс-секретарь австрийской прокуратуры. По его словам, ходатайство об экстрадиции бизнесмена в Испанию поступило в минувшую пятницу.

При этом судья назвал неправильной информацию о том, что испанский запрос на экстрадицию повторяет американский.

Между тем пресс-служба Фирташа опровергают информацию о его задержании, заявив, что бизнесмен вместе с командой юристов обсуждает свою дальнейшую позицию и будет ожидать решения федерального министра юстиции по вопросу экстрадиции в США в Вене.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, коллегия судей Высшего земельного суда Вены во вторник, 21 февраля, приняла решение об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США по запросу американских властей.

Суд удовлетворила апелляцию прокуратуры Австрии на решение суда первой инстанции, который отказал в экстрадиции украинца.