ООН должна отменить право вето для стран-участниц конфликта , - Климкин

Совет безопасности Организации Объединенных Наций должен иметь сильные институты, защищающие международное право. Об этом во вторник, 21 февраля, во время открытых дебатов по инициированному Украиной вопросу конфликтов в Европе в Совбезе ООН заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, только сильные институты обеспечат международную безопасность. Конечно, необходимо безотлагательно реформировать Совбез и отменить злоупотребление правом вето. Совбез должен быть способным эффективно реагировать на конфликты, независимо от потенциального присутствия государства - стороны конфликта в качестве постоянного члена, - сказал министр, добавив, что Россия использует институциональные слабости, прибегая к праву вето в Совбезе ООН.

Украина рассчитывает на большую инициативность ООН в предложениях ее вариантов урегулирования конфликтов в Европе. Мы считаем, что целесообразно рассмотреть существующий опыт урегулирования конфликтов в других регионах, например учреждение специальной группы Совбеза по предотвращению конфликтов в Европе, аналогичной, но не полностью идентичной подходу по урегулированию конфликтов в Африке. Это могло бы повысить внимание Совета к европейским конфликтам, - пояснил Климкин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Нью-Йорке прошли открытые дебаты Совета безопасности Организации объединенных наций по проблематике конфликтов в Европе. Как сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при ООН, тема дебатов определена Украиной, которая в этом месяце председательствует в СБ ООН.