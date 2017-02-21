ООН должна отменить право вето для стран-участниц конфликта , - Климкин

Украина требует отменить вето страны-участника международного конфликта при принятии решений в ООН по разрешению такого конфликта.
Совет безопасности Организации Объединенных Наций должен иметь сильные институты, защищающие международное право. Об этом во вторник, 21 февраля, во время открытых дебатов по инициированному Украиной вопросу конфликтов в Европе в Совбезе ООН заявил министр иностранных дел Павел Климкин.
По его словам, только сильные институты обеспечат международную безопасность. Конечно, необходимо безотлагательно реформировать Совбез и отменить злоупотребление правом вето. Совбез должен быть способным эффективно реагировать на конфликты, независимо от потенциального присутствия государства - стороны конфликта в качестве постоянного члена, - сказал министр, добавив, что Россия использует институциональные слабости, прибегая к праву вето в Совбезе ООН.
Украина рассчитывает на большую инициативность ООН в предложениях ее вариантов урегулирования конфликтов в Европе. Мы считаем, что целесообразно рассмотреть существующий опыт урегулирования конфликтов в других регионах, например учреждение специальной группы Совбеза по предотвращению конфликтов в Европе, аналогичной, но не полностью идентичной подходу по урегулированию конфликтов в Африке. Это могло бы повысить внимание Совета к европейским конфликтам, - пояснил Климкин.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Нью-Йорке прошли открытые дебаты Совета безопасности Организации объединенных наций по проблематике конфликтов в Европе. Как сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при ООН, тема дебатов определена Украиной, которая в этом месяце председательствует в СБ ООН.