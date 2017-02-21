Климкин во вторник примет участие в дебатах в Совбезе ООН

Там он намерен принять участие в открытых дебатах Совета безопасности Организации объединенных наций по проблематике конфликтов в Европе. Как сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при ООН, тема дебатов определена Украиной, которая в этом месяце председательствует в СБ ООН.

Ожидается также, что с брифингами на эту тему выступят Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер и Генеральный секретарь Европейской службы внешней деятельности Хельга Шмид.

Вместе с тем Климкин также планирует провести ряд двусторонних встреч, а также намерен принять участие в политологическом мероприятии американского Совета по международным отношениям на тему "НАТО, ЕС и будущее европейской безопасности".

Напомним как сообщал УРА-Информ, 13 февраля Совбез ООН принял инициированную Украиной резолюцию о защите критической инфраструктуры.