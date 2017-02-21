Гройсман встретился с участниками "угольной блокады"

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь главы украинского правительства Дмитрий Столярчук. Согласно сообщению - после того как Гройсман призвал заинтересованных в решении ситуации к диалогу с "угольной блокадой", к нему обратились посланники участников блокады относительно встречи и обсуждения проблемы. Такая встреча состоялась 20-го февраля - написал Столярчук. Он также добавил, что премьер подчеркнул, что от блокады в первую очередь пострадают обычные украинцы.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Игорь Насалик анонсировал появление площадки для электронных торгов углем.