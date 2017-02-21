17:52 21.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман встретился с участниками "угольной блокады"

Премьер Украины Владимир Гройсман встретился с участниками "угольной блокады". 

Гройсман встретился с участниками

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь главы украинского правительства Дмитрий Столярчук. Согласно сообщению - после того как Гройсман призвал заинтересованных в решении ситуации к диалогу  с "угольной блокадой", к нему обратились посланники участников блокады относительно встречи и обсуждения проблемы. Такая встреча состоялась 20-го февраля - написал Столярчук. Он также добавил, что премьер подчеркнул, что от блокады в первую очередь пострадают обычные украинцы.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Игорь Насалик анонсировал появление площадки для электронных торгов углем.


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