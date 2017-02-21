Гройсман рассказал о продолжительности жизни украинцев

И это - чрезвычайно несправедливо. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман – в рамках заседания украинского правительства. По его словам – он обеспокоен тем, что, к сожалению, украинские граждане живут примерно на пять, семь, десять лет меньше, чем европейские соседи, жители европейских стран.

Премьер убежден в том, что это - чрезвычайно несправедливо. Но если посмотреть на структуру смертности украинцев, то увидим, что лидер в их смертности – сердечнососудистые заболевания. При чем, болезни такие сегодня молодеют. Необходимо помочь людям решить проблемы со здоровьем – подчеркнул премьер.

Как сообщал УРА-Информ, в украинских тюрьмах вырос уровень смертности.