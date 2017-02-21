14:00 21.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100160665:mysnichenko

Гройсман рассказал о продолжительности жизни украинцев

Граждане Украины живут на 5-10 лет меньше, чем жители европейских стран.

Гройсман рассказал о продолжительности жизни украинцев

И это - чрезвычайно несправедливо. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман – в рамках заседания украинского правительства. По его словам – он обеспокоен тем, что, к сожалению, украинские граждане живут примерно на пять, семь, десять лет меньше, чем европейские соседи, жители европейских стран.

Премьер убежден в том, что это - чрезвычайно несправедливо. Но если посмотреть на структуру смертности украинцев, то увидим, что лидер в их смертности – сердечнососудистые заболевания. При чем, болезни такие сегодня молодеют. Необходимо помочь людям решить проблемы со здоровьем – подчеркнул премьер.

Как сообщал УРА-Информ, в украинских тюрьмах вырос уровень смертности.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив