22:33 21.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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ГПУ будет инициировать снятие неприкосновенности с Артеменко, - Луценко

Генеральная прокуратура Украины готовит все необходимые документы для лишения депутатской неприкосновенности народного депутата Украины Андрея Артеменко.

ГПУ будет инициировать снятие неприкосновенности с Артеменко, - Луценко

Его подозревают в государственной измене. Документы будут подготовлены и отправлены в Верховную Раду для дачи разрешения на привлечение к уголовной ответственности.

Об этом во вторник, 21 февраля, во время брифинга, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

При этом генпрокурор заверил, что это будет сделано в ближайшее время. Следствие интересует согласование плана Артеменко с представителями других стран и если

он придет в прокуратуру и даст показания, это еще не значит, что мы не внесем представление.

С большой долей вероятности я говорю, что представление в любом случае будет внесено, - пояснил Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Радикальная партия Олега Ляшко в понедельник, 20 февраля, за заседании приняла решение исключить Андрея Артеменко из состава фракции.


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