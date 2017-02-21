Депутаты сегодня вновь попытаются утвердить повестку дня шестой сессии

Народные депутаты планирует утвердить календарный план шестой сессии и определиться по ряду законопроектов о социальной защите военнослужащих. Как сказано в повестке дня сегодняшнего заседания, среди прочего парламентарии намерены рассмотреть ряд законопроектов, касающихся аграрных вопросов, и законопроект о переименовании местных государственных администраций.

Депутаты также попробуют назначить внеочередные выборы в ряде населенных пунктов и Северодонецкого городского совета Луганской области и определиться по ряду законопроектов, которые касаются топливно-энергетического комплекса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера во время согласительного совета глава парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада Украины эту пленарную неделю начнет с рассмотрения законов о памяти героев. Первыми проектами, которые будут рассмотрены, будут касаться памяти героев.

Это №5697 - о статусе ветеранов войны и гарантиях социальной защиты, а также №4995, это проект закона о внесении изменений в законодательные акты Украины по вопросам обеспечения жилыми помещениями военнослужащих и их семей, - пояснил Парубий.