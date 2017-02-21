09:32 21.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты сегодня вновь попытаются утвердить повестку дня шестой сессии

Во вторник, 21 февраля, Верховная Рада откроет пленарное заседание шестой сессии.

Депутаты сегодня вновь попытаются утвердить повестку дня шестой сессии

Народные депутаты планирует утвердить календарный план шестой сессии и определиться по ряду законопроектов о социальной защите военнослужащих. Как сказано в повестке дня сегодняшнего заседания, среди прочего парламентарии намерены рассмотреть ряд законопроектов, касающихся аграрных вопросов, и законопроект о переименовании местных государственных администраций.

Депутаты также попробуют назначить внеочередные выборы в ряде населенных пунктов и Северодонецкого городского совета Луганской области и определиться по ряду законопроектов, которые касаются топливно-энергетического комплекса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера во время согласительного совета глава парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада Украины эту пленарную неделю начнет с рассмотрения законов о памяти героев. Первыми проектами, которые будут рассмотрены, будут касаться памяти героев.

Это №5697 - о статусе ветеранов войны и гарантиях социальной защиты, а также №4995, это проект закона о внесении изменений в законодательные акты Украины по вопросам обеспечения жилыми помещениями военнослужащих и их семей, - пояснил Парубий.


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