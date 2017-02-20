В США высказались относительно Донбасса

По словам вице-президента США Майка Пенса, стороны конфликта на востоке Украины должны стремиться к компромиссу. "Мы призываем обе стороны соблюдать перемирие, которое сегодня должно вступить в силу", – отметил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Пенс также надеется, что соглашение о прекращении огня действительно будет воплощено в жизнь.

Как сообщал "УРА-Информ", к выполнению минских договоренностей склоняет Россию и лидер ЕС Федерика Могерини.