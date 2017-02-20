15:59 20.02.2017 | Политика | Новости
100160592:Rakova

В США высказались относительно Донбасса

В Америке поделились своим мнением относительно сложившейся ситуации на Донбассе.

В США высказались относительно Донбасса

По словам вице-президента США Майка Пенса, стороны конфликта на востоке Украины должны стремиться к компромиссу. "Мы призываем обе стороны соблюдать перемирие, которое сегодня должно вступить в силу", – отметил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Пенс также надеется, что соглашение о прекращении огня действительно будет воплощено в жизнь.

Как сообщал "УРА-Информ", к выполнению минских договоренностей склоняет Россию и лидер ЕС Федерика Могерини


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив