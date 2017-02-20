В понедельник Украина вспоминает героев Небесной сотни

Сегодня чествуют подвиг участников Революции достоинства и увековечивают память героев Небесной сотни. Памятный день установлен указом президента Украины Петра Порошенко 11 февраля 2015 года для увековечения большой человеческой, гражданской и национальной отваги и самоотверженности, силы духа и стойкости граждан, благодаря которым изменен ход истории нашего государства, достойного чествования подвига Героев Небесной Сотни, отдавших свою жизнь во время Революции достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 года), защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, европейское будущее Украины.

Около десяти часов утра в Киеве состоится панихида по героям Небесной сотни и борцам за независимость Украины. Вместе с тем сегодня глава государства на своей страничке Facebook отметил, что строительство мемориала героев Небесной сотни является всенародной задачей.

Мы хотим сохранить в национальной памяти те события, которые будут напоминать грядущим поколениям о цене одержанной ими свободы. Сооружение мемориального комплекса героев Небесной сотни как места национальной памяти - наша всенародная задачи, - отметил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера во многих города страны прошли вече.