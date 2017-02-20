20:05 20.02.2017 | Политика | Новости
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В Нью-Йорке умер постпред России в ООН Чуркин

В Нью-Йорке в понедельник, 20 февраля, умер постоянный представитель России в Организации объединенных наций Виталий Чуркин.

В Нью-Йорке умер постпред России в ООН Чуркин

Ему было 64 года. Дипломат умер на рабочем месте.

Как сообщает Министерство иностранных дел России, ведомство с глубоким прискорбием сообщает о скоропостижной скончался Постоянного Представителя Российской Федерации при ООН и выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования. Вместе с тем в МИДе отметили, что 21 февраля Виталию Чуркину должно было исполниться 65 лет.

Напомним, на должность постоянного представителя России при ООН Виталий Чуркин был назначен 8 апреля 2006 года.


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