В Нью-Йорке умер постпред России в ООН Чуркин

В Нью-Йорке в понедельник, 20 февраля, умер постоянный представитель России в Организации объединенных наций Виталий Чуркин.
Ему было 64 года. Дипломат умер на рабочем месте.
Как сообщает Министерство иностранных дел России, ведомство с глубоким прискорбием сообщает о скоропостижной скончался Постоянного Представителя Российской Федерации при ООН и выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования. Вместе с тем в МИДе отметили, что 21 февраля Виталию Чуркину должно было исполниться 65 лет.
Напомним, на должность постоянного представителя России при ООН Виталий Чуркин был назначен 8 апреля 2006 года.