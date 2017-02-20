16:22 20.02.2017 | Политика | Новости
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В Кремле дали ответ насчет "аренды Крыма"

Обсуждение варианта "аренды Крыма" России в обмен на возможное снятие санкций с нее граничит с абсурдом.

В Кремле дали ответ насчет

К такому мнению пришел пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такие сведения передает РИА "Новости".

"В данном случае нет предмета для обсуждения. Нам ничего неизвестно о каких-либо планах. Это первое. Второе, есть общее понимание безальтернативности минских договоренностей, и понимание того, что если и может быть достигнуто политико-дипломатическое решение украинской проблемы, то это возможно только на основе минских договоренностей. Третье - формулировка об аренде. Как может Россия свой регион взять в аренду? Сама формулировка, постановка вопроса достаточно абсурдна", – подчеркнул спикер Кремля.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее лидер европейской дипломатии Федерика Могерини призвала Россию соблюдать минские соглашения.


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