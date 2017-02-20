15:38 20.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина нуждается в мощном оборонительном оружии, - Порошенко

Россия направляет на Донбасс передовые системы вооружений.

Украина нуждается в мощном оборонительном оружии, - Порошенко

Украине же срочно требуется мощное оборонительное оружие. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в рамках интервью изданию Bild.

По словам Порошенко – мы защищаем Украину от российской агрессии. И также известно, что после Украины пострадают и другие страны. Глава государства также отметил, что Россия направляет на Донбасс новые системы вооружений, и по этой причине украинской армии "нужно мощное оружие". Как известно - Порошенко также обвинил Владимира Путина в попытках создать на Донбассе ситуацию, подобно той, что сложилась в сирийском Алеппо.

Как сообщал УРА-Информ, Украина вошла в десятку мировых экспортеров оружия.


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