Украина нуждается в мощном оборонительном оружии, - Порошенко

Украине же срочно требуется мощное оборонительное оружие. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в рамках интервью изданию Bild.

По словам Порошенко – мы защищаем Украину от российской агрессии. И также известно, что после Украины пострадают и другие страны. Глава государства также отметил, что Россия направляет на Донбасс новые системы вооружений, и по этой причине украинской армии "нужно мощное оружие". Как известно - Порошенко также обвинил Владимира Путина в попытках создать на Донбассе ситуацию, подобно той, что сложилась в сирийском Алеппо.

Как сообщал УРА-Информ, Украина вошла в десятку мировых экспортеров оружия.