Семенченко вызвали в полицию для дачи показаний

Он должен явится в полицию для дачи показаний из-за поддельного документа о блокаде Донбасса. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, сейчас начата проверка выходного документа Донецкой военно-гражданской администрации, которая имеет явные признаки подделки.

Этот документ вчера опубликовал Семенченко на своей странице в Facebook. В частности, там опубликовано официальное обращение от главы военно-гражданской администрации Донецкой области Павла Жебривского к главе полиции Донецкой области Вячеславу Аброськину с требованием не позднее 20 февраля разблокировать железнодорожные пути.

Вместе с тем пресс-служба полиции Донецкой области заверила, что такое письмо от Жебривского не приходило. Сам Аброськин отметил, что документ вызывает сомнения в подлинности, а глава ОГА подтвердил, что такой документ в полицию не направлялся, поскольку не имеет таких полномочий.

По распоряжению Аброськина данный факт был зарегистрирован, а Семенченко в любое удобное время приглашается в Краматорского отделение полиции для дачи разъяснений по указанным событиями, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня Семенченко вместе с активистами пытался поставить палатку возле здания Администрации президента.