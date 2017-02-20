Радикальная партия исключила Артеменко из фракции

Партия требует также, чтобы депутат сложил свои полномочия. Об этом на своей странице в Facebook вечером сообщил член фракции Андрей Лозовой.

По его данным решение было принято единогласно. Сейчас работаем над тем, чтобы лишить Артеменко депутатского мандата, - подчеркнул депутат.

Эту же информацию подтверждает и лидер фракции Олег Ляшко. В частности, политик заявил после заседания фракции, что лично обратился к Артеменко с требованием сложить депутатский мандат, который он получил по списку Радикальной партии.

При этом лидер заявил, что требует от Службы безопасности Украины расследовать действия народного депутата, который якобы передал администрации президента США подготовленный им план урегулирования конфликта на Донбассе. Речь идет о защите национальных интересов Украины, о территориальной целостности. Надо все детально выяснить, - заявил Ляшко журналистам.

Напомним, Артеменко является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции.

Как сообщал УРА-Информ, газета New York Times сообщила, что Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования украинского конфликта. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из Восточной Украины".