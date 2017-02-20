07:44 20.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100160533:Polishuk

Признав "паспорта республик" Путин фактически признал ЛНД и ДНР, - Ламберто Заньер

Решение признавать так называемые "документы" самопровозглашенных республик фактически означает признание самих ДНР и ЛНР.

Признав

Подобное решение России повредит возможностям укрепить перемирие на Донбассе. Об этом в воскресенье, 19 февраля, в интервью "Радио Свобода" заявил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Дзанниер.

Он также отметил, что подобный шаг России стал шагом назад от и так "очень далекой" цели остановить войну на Донбассе. Признавать такие "документы", "конечно же, фактически означает признавать и тех, кто выдает эти "документы", - подчеркнул генсек ОБСЕ.

Напомним, 18 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании в России документов так называемых "ЛНР и ДНР", руководствуясь "гуманитарными соображениями".

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко считает признание Россией документов, выданных "республиками" на Донбассе, "очередным доказательством российской оккупации и нарушения норм международного права".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив