Признав "паспорта республик" Путин фактически признал ЛНД и ДНР, - Ламберто Заньер

Подобное решение России повредит возможностям укрепить перемирие на Донбассе. Об этом в воскресенье, 19 февраля, в интервью "Радио Свобода" заявил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Дзанниер.

Он также отметил, что подобный шаг России стал шагом назад от и так "очень далекой" цели остановить войну на Донбассе. Признавать такие "документы", "конечно же, фактически означает признавать и тех, кто выдает эти "документы", - подчеркнул генсек ОБСЕ.

Напомним, 18 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании в России документов так называемых "ЛНР и ДНР", руководствуясь "гуманитарными соображениями".

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко считает признание Россией документов, выданных "республиками" на Донбассе, "очередным доказательством российской оккупации и нарушения норм международного права".