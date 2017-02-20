09:40 20.02.2017 | Политика | Новости
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Премьер Израиля заявил о начале "нового дня" в отношениях с США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале "нового дня" в отношениях США и Израиля по возвращении из международного турне и встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Премьер Израиля заявил о начале

Об этом сообщает The Times of Isreal.

Согласно его словам, союз между Израилем и США всегда был крепким, но я сказал им там и также говорю здесь, в Иерусалиме: этот союз стал еще сильнее.

Также Нетаньяху назвал свой визит в США "историческим" и отметил, что в ходе встречи с Трампом "с глазу на глаз" обсудил целый ряд вопросов.

"Я хочу сказать, что в конце нашей встречи с президентом он пожал мне руку и сказал, что в отношениях Израиля и США начался новый день. Я должен сказать вам, что новый день действительно наступил, и это хороший день", - подчеркнул премьер Израиля.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что во время разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй он намерен достичь консенсуса в вопросе ракетных испытаний Ирана.

 


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