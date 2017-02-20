Постановление об отставке Гройсмана не зарегистрировано, поскольку нет 150 подписей, - Парубий

При этом она заявила, что если оно не будет зарегистрирован, она обратится с заявлением о превышении служебных обязанностей как руководства секретариата, которое не регистрирует, так лично главы парламента, который, по ее мнению дает команду не регистрировать его.

Ей в ответ спикер парламента Андрей Парубий пояснил, что под таким постановлением нужно собрать 150 подписей депутатов. На что Тимошенко заявила, что это обман и, что 150 подписей нужно для отставки правительства, а она требует отставки только Гройсмана.

Напомним, сове постановления Тимошенко зарегистрировала 10 февраля. Всего в списке авторов - 13 депутатов. Через некоторое время в тот же день аппарат Верховной Рады постановление удалил.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман во вермя заседания правительства 14 февраля назвал Юлию Тимошенко "мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности". По словам главы Кабмина, Тимошенко "делала все для того, чтобы уничтожить Украину".