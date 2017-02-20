16:31 20.02.2017 | Политика | Новости
100160595:Rakova

Порошенко назвал имя нового посла Украины в Беларуси

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового посла нашего государство в Беларуси.

Порошенко назвал имя нового посла Украины в Беларуси

Игорь Кизим станет представителем Украины в Республике Беларусь. Такие сведения содержатся в президентском указе №39/2017 от 16 февраля, обнародованном сегодня.

"Назначить Кизима Игоря Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Беларусь", – отмечается в публикации.

Также Порошенко назначил посла в Лаосской Народно-Демократической Республике.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Таиланд Бешту Андрея Петровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству", - говорится в указе №38/2017 от 16 февраля.

Послом Украины в Ираке стал Виктор Недопас.

"Назначить Недопаса Виктора Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Ирак", – говорится в указе №40/2017 от 16 февраля.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов защищать российский народ от агрессии и не даст забросать его камнями. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив