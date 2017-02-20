Порошенко, Гройсман и Турчинов обратились к украинцам по случаю дня памяти Героев Небесной сотни

В частности, президент Петр Порошенко отметил, что Герои Небесной сотни отдали жизнь за свободу и независимость Украины, за право украинцев стать равноправными членами сообщества свободных народов. При этом глава государства отметил, что жертвенность рыцарей Майдана пробудили патриотический дух украинского народа и показали всем, что есть ценности, более дорогие даже чем собственная жизнь.

Их имена навсегда будут вычеканены на величественном Мемориале в столице Украины, а главное они будут всегда оставаться в народной памяти, - говорится в обращении президента Украины.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил глубокое соболезнование родным и близким погибших и заверил, что оккупация Крыма и война на Донбассе, которая уже третий год ежедневно уносит жизни наших солдат и граждан, связаны с Героями Небесной сотни и именно они первыми полегли в этом неравном противостоянии.

Мы всегда будем помнить тех, кто заплатил своей жизнью за нашу свободу, за наше стремление жить в стране, где царит справедливость, а человек – наивысшая ценность. У нас все получится, и наши дети будут жить в процветающей европейской стране, - заверил глава правительства.

Вместе с тем секретарь СНБО Александр Турчинов в своем обращении отметил важность памяти Героев Небесной сотни. Герои не умирают, но вечно живут в наших сердцах и побуждают к борьбе следующие поколения патриотов, напоминая, какой ценой мы получили свободу, напоминая об ответственности за свою страну, о том, что право быть свободными людьми необходимо добывать в борьбе, - заявил Турчинов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 февраля, Украина отмечают День героев Небесной сотни. Сегодня чествуют подвиг участников Революции достоинства и увековечивают память героев Небесной сотни.