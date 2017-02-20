11:33 20.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парламент начнет пленарную неделю с законопроектов о памяти героев, - Парубий

Верховная Рада Украины эту пленарную неделю начнет с рассмотрения законов о памяти героев.

Парламент начнет пленарную неделю с законопроектов о памяти героев, - Парубий

Первыми проектами, которые будут рассмотрены, будут касаться памяти героев. Это №5697 - о статусе ветеранов войны и гарантиях социальной защиты, а также №4995, это проект закона о внесении изменений в законодательные акты Украины по вопросам обеспечения жилыми помещениями военнослужащих и их семей.

Об этом, открывая в понедельник, 20 февраля, согласительный совет руководителей фракций и глав комитетов заявил спикер Андрей Парубий. По его словам, на текущей неделе Рада должна рассмотреть четыре вопроса аграрного блока и законопроекты о топливно-энергетическом комплексе.

Кроме того, на рассмотрение парламента должны быть вынесены вопросы о проведении внеочередных выборов, правоохранительной деятельности, банковского и финансового секторов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко заявила, что во вторник, 21 февраля, первым в повестке дня ВР должен стоять законопроект о передаче земли под мемориал Небесной сотни.


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