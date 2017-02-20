14:47 20.02.2017 | Политика | Новости
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На Донеччину приедет Еврокомиссар

В Донецкую область с визитом прибудет еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Христос Стилианидес.

На Донеччину приедет Еврокомиссар

Компанию ему составит министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш. Об этом МинВОТ сообщил в Twitter.

"20 февраля еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Х.Стилианидес и В.Черныш с рабочим визитом в Донецкой области", – гласит публикация.

21 февраля у Стилианидеса пройдет встреча с представителями украинской власти. Главной темой на повестке дня станет нынешняя ситуация на востоке, а также помощь от ЕС.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Эстонии заявила, что Россия не имеет никаких прав и не должна иметь особых желаний в отношении Украины.


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