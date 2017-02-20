Луценко с рабочим визитом отправился в Азербайджан

Там генеральный прокурор провел ряд встреч. Об этом на своей страничке в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, сегодняшний визит Луценко был очень насыщенный. Он провел встречи со своим коллегой генеральный прокурором, министром внутренних дел, председателем Верховного суда, а также осуществил визит в центр АСАН, где быстро изготовляют все документы и можно заплатить коммуналку и штрафы, - рассказала Сарган.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в январе Луценко и визитом посетил Латвию. Там он провел встречу с генпрокурором Латвии, а также с руководством антикоррупционного бюро.