10:45 20.02.2017 | Политика | Новости
100160554:Rakova

Германия попрощается с огромным количеством беженцев

В ФРГ попрощаются с рекордно большим количеством мигрантов. Их количество будет равняться на 240%, чем в 2016-м году.

Германия попрощается с огромным количеством беженцев

Такие сведения передает Петер Альтмайер, глава администрации канцлера Ангелы Меркель.

В интервью Bild am Sonntag он заявил, что в прошлом году на получение убежища было подано приблизительно 700 тысяч запросов. Из них отказом ответили на 300 тысяч.

По словам чиновника, в 2016-м году, Германия осуществила депортацию 80 тысяч мигрантов.

Напомним, что ранее немцы критиковали Меркель за ее слишком мягкое, по их мнению, отношение к мигрантам. На митингах канцлера даже обозвали предательницей и изменницей Родины.

Как сообщал "УРА-Информ", на почве огромного наплыва беженцев в страну, коренные немцы стали чувствовать себя как в гостях. Кроме этого, жители Германии жалуются на что, начали страдать от исламофобии.


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