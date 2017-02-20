Германия попрощается с огромным количеством беженцев

Такие сведения передает Петер Альтмайер, глава администрации канцлера Ангелы Меркель.

В интервью Bild am Sonntag он заявил, что в прошлом году на получение убежища было подано приблизительно 700 тысяч запросов. Из них отказом ответили на 300 тысяч.

По словам чиновника, в 2016-м году, Германия осуществила депортацию 80 тысяч мигрантов.

Напомним, что ранее немцы критиковали Меркель за ее слишком мягкое, по их мнению, отношение к мигрантам. На митингах канцлера даже обозвали предательницей и изменницей Родины.

Как сообщал "УРА-Информ", на почве огромного наплыва беженцев в страну, коренные немцы стали чувствовать себя как в гостях. Кроме этого, жители Германии жалуются на что, начали страдать от исламофобии.