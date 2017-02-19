Встреча "нормандской четверки": Красный Крест допустили к пленным Донбасса

Министры "нормандской четверки" на встрече 18 февраля договорились, что к пленным на востоке Украины будут вскоре допущены сотрудники "Красного креста". Об этом сообщил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

Известно также, что встреча представителей четверки - министров Украины, Франции, Германии и России, прошла в Мюнхене на форуме по безопасности. Участники данной встречи говорили также о прекращении огня с 20-го февраля и об отводе тяжелого оружия.

Как сообщал УРА-Информ, встреча " нормандской четверки" в г. Мюнхен 18 февраля длилась около часа.