09:30 19.02.2017 | Политика | Новости
100160497:Rakova

Во Франции жалуются на вмешательство России в выборы

Франция обвиняет Россию во вмешательство в выборы. В частности, речь идет о том, что почта проевропейского кандидата Эммануэля Макрона могла быть взломана по указу именно российских властей.

Во Франции жалуются на вмешательство России в выборы

Именно РФ подозревается в проведении хакерских атак на сайт и электронный ящик кандидата в президенты Эммануэля Макрона. С такой информацией выступил глава МИД республики Жан-Марк Эйро, передает Journal du Dimanche.

"Франция не допустит, чтобы ее выбор был сделан под диктовку..., а главным правилом проведения президентской кампании является невмешательство во внутренние дела сторонних игроков", – заметил он.

При этом Эйро объяснил, что Россия симпатизирует кандидатам Марин Ле Пен или Франсуа Фийону. А Макрон, поедвергшийся атакам, является проевропейским кандидатом, резюмировал министр.

"Такая форма вмешательства в демократическую жизнь Франции является неприемлемой, и я ее отвергаю", – добавил Эйро.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Марин Ле Пен сказала, сколько времени понадобится Франции, чтобы выйти из ЕС.


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