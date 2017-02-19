Во Франции жалуются на вмешательство России в выборы

Именно РФ подозревается в проведении хакерских атак на сайт и электронный ящик кандидата в президенты Эммануэля Макрона. С такой информацией выступил глава МИД республики Жан-Марк Эйро, передает Journal du Dimanche.

"Франция не допустит, чтобы ее выбор был сделан под диктовку..., а главным правилом проведения президентской кампании является невмешательство во внутренние дела сторонних игроков", – заметил он.

При этом Эйро объяснил, что Россия симпатизирует кандидатам Марин Ле Пен или Франсуа Фийону. А Макрон, поедвергшийся атакам, является проевропейским кандидатом, резюмировал министр.

"Такая форма вмешательства в демократическую жизнь Франции является неприемлемой, и я ее отвергаю", – добавил Эйро.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Марин Ле Пен сказала, сколько времени понадобится Франции, чтобы выйти из ЕС.