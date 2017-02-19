11:22 19.02.2017 | Политика | Новости
100160500:Rakova

В ЕС России напомнили про минские соглашения

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини еще раз напомнила России о выполнении минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

В ЕС России напомнили про минские соглашения

Об этом она заявила в субботу, 18 февраля на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Такие сведения передает портал внешнеполитического ведомства ЕС.

В обсуждении конфликта на Донбассе лидер евродипломатии сказала, что Европейский Союз настаивает на полном выполнении минских договоренностей. Также она подчеркнула, что Евросоюз и в будущем будет поддерживать и готов всячески содействовать работе в "нормандском формате" и в рамках ОБСЕ.

Также Могерини и Лавров обсудили важность сохранения ядерного соглашения с Ираном, возможности компромисса на Ближнем Востоке, атмосферу в Ливии, Афганистане и Сирии.

Как сообщал "УРА-Информ", Франция обвинила Россию в кибератаках, которые проводятся во время выборов. 


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