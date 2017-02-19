17:05 19.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина - одна из главных тем в Мюнхене, - Порошенко - ФОТО

На конференции по вопросам безопасности в Мюнхене Украина оставалась в числе первых и главных тем.

Украина - одна из главных тем в Мюнхене, - Порошенко - ФОТО

Об этом в воскресенье, 19 февраля, на своей страничке в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко. При этом глава государства отметил важность того факта, что Украина оставалась в числе первых.

Мы получили очередное подтверждение мощной мировой солидарности с Украиной, - отметил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко назвал указ Владимира Путина о признании паспортов так называемых "ДНР" и "ЛНР" доказательством оккупации Донбасса. По словам президента, он проинформировал вице-президента США о решении проезидента России.


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