Украина - одна из главных тем в Мюнхене, - Порошенко - ФОТО

Об этом в воскресенье, 19 февраля, на своей страничке в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко. При этом глава государства отметил важность того факта, что Украина оставалась в числе первых.

Мы получили очередное подтверждение мощной мировой солидарности с Украиной, - отметил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко назвал указ Владимира Путина о признании паспортов так называемых "ДНР" и "ЛНР" доказательством оккупации Донбасса. По словам президента, он проинформировал вице-президента США о решении проезидента России.