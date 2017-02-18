Вице-президент США заверил, что Америка поддерживает НАТО

Об этом сообщается на странице конференции в Twitter.

"От имени президента, я вас уверяю: США решительно поддерживают НАТО...и будут непоколебимы в своей приверженности к Альянсу", - отметил Майк Пенс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости продолжить работу "нормандского формата" для достижения долгосрочного режима прекращения огня в Донбассе.