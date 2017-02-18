12:20 18.02.2017 | Политика | Новости
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Вице-президент США заверил, что Америка поддерживает НАТО

Вице-президент США Майк Пенс в ходе выступления на Мюнхенской конференции-2017 заявил о непоколебимой поддержке НАТО со стороны США.
 

Вице-президент США заверил, что Америка поддерживает НАТО

Об этом сообщается на странице конференции в Twitter.

"От имени президента, я вас уверяю: США решительно поддерживают НАТО...и будут непоколебимы в своей приверженности к Альянсу", - отметил Майк Пенс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости продолжить работу "нормандского формата" для достижения долгосрочного режима прекращения огня в Донбассе.


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