Вице-президент США заверил, что Америка поддерживает НАТО

Вице-президент США Майк Пенс в ходе выступления на Мюнхенской конференции-2017 заявил о непоколебимой поддержке НАТО со стороны США.
Об этом сообщается на странице конференции в Twitter.
"От имени президента, я вас уверяю: США решительно поддерживают НАТО...и будут непоколебимы в своей приверженности к Альянсу", - отметил Майк Пенс.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости продолжить работу "нормандского формата" для достижения долгосрочного режима прекращения огня в Донбассе.