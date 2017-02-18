Весь свободный мир заговорил о поддержке Украины, - Яценюк

По его словам - сейчас весь свободный мир начал говорить о поддержке Украины. Об этом лидер партии "Народный фронт" Яценюк заявил в комментарии журналистам - в рамках проведения Мюнхенской конференции 18 февраля.

По его словам - основное, что произошло на конференции – это возвращение Украины на порядок дня. Уже был сделан первый шаг –свободный мир начал говорить в один голос по поводу Украины и против России - отметил он. Яценюк также подчеркнул, что США, а также Германия и Евросоюз в целом "вернулись к риторике по отношению к Украине".

Как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко прибыл на конференцию в Мюнхен.