17:43 18.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Весь свободный мир заговорил о поддержке Украины, - Яценюк

Арсений Яценюк принимает участие в Мюнхенской конференции.

Весь свободный мир заговорил о поддержке Украины, - Яценюк

По его словам - сейчас весь свободный мир начал говорить о поддержке Украины. Об этом лидер партии "Народный фронт" Яценюк заявил в комментарии журналистам - в рамках проведения Мюнхенской конференции 18 февраля.

По его словам - основное, что произошло на конференции – это возвращение Украины на порядок дня. Уже был сделан первый шаг –свободный мир начал говорить в один голос по поводу Украины и против России - отметил он. Яценюк также подчеркнул, что США, а также Германия и Евросоюз в целом "вернулись к риторике по отношению к Украине".

Как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко прибыл на конференцию в Мюнхен.


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