00:30 18.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В европейские ценности верят 77% украинцев, - Порошенко

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что примерно 77% украинцев верят в Евросоюз и европейские ценности. 

В европейские ценности верят 77% украинцев, - Порошенко

Об этом глава украинского государства заявил в процессе дебатов в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. По словам президента – он горд быть лидером нации, верящей в ЕС и европейские ценности.

По этой причине мы провели больше реформ за 2,5 года, чем за все предыдущие 20 лет. Украинцы поддерживают это в ЕС, европейские ценности и также европейское будущее - отметил Порошенко. Также он отметил, что Евросоюз не должен поддаваться на попытки России запугать его.

Как сообщал УРА-Информ, на конференции в Мюнхене Порошенко также заявил, что Владимир Путин хотел бы раскрасить Украину в российские цвета.


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