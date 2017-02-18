В европейские ценности верят 77% украинцев, - Порошенко

Об этом глава украинского государства заявил в процессе дебатов в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. По словам президента – он горд быть лидером нации, верящей в ЕС и европейские ценности.

По этой причине мы провели больше реформ за 2,5 года, чем за все предыдущие 20 лет. Украинцы поддерживают это в ЕС, европейские ценности и также европейское будущее - отметил Порошенко. Также он отметил, что Евросоюз не должен поддаваться на попытки России запугать его.

Как сообщал УРА-Информ, на конференции в Мюнхене Порошенко также заявил, что Владимир Путин хотел бы раскрасить Украину в российские цвета.