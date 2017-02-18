Порошенко назвал доказательства оккупации Донбасса

Президент Петр Порошенко назвал указ Владимира Путина о признании паспортов "ДНР" и "ЛНР" доказательством оккупации Донбасса.
Об этом президент Украины заявил 18 февраля в Мюнхене – по результатам переговоров с вице-президентом США. Порошенко проинформировал вице-президента США про решение о признании паспортов "ЛНР" и "ДНР".
Убежден, что это - доказательство оккупации востока Украины и нарушения международного права - подчеркнул Порошенко.
Как известно, 18 февраля Владимир Путин подписал указ относительно признания в РФ документов, выданных украинцам и лицам без гражданства, проживающим на оккупированных территориях Донбасса.
Как сообщал УРА-Информ, по итогам встречи "нормандской четверки" договорились о прекращении огня на Донбассе.