Порошенко назвал доказательства оккупации Донбасса

Об этом президент Украины заявил 18 февраля в Мюнхене – по результатам переговоров с вице-президентом США. Порошенко проинформировал вице-президента США про решение о признании паспортов "ЛНР" и "ДНР".

Убежден, что это - доказательство оккупации востока Украины и нарушения международного права - подчеркнул Порошенко.

Как известно, 18 февраля Владимир Путин подписал указ относительно признания в РФ документов, выданных украинцам и лицам без гражданства, проживающим на оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщал УРА-Информ, по итогам встречи "нормандской четверки" договорились о прекращении огня на Донбассе.