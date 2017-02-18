Глава ФБР провел закрытую встречу по вмешательству РФ в выборы в США

Об этом передает CNN.

Как отмечается, члены Сената не стали по окончанию мероприятия комментировать, какие вопросы им удалось обсудить. Однако республиканец Марко Рубио выразил уверенность, что после этой встречи комитет проведет тщательное расследование случившегося.

По словам Коми, он абсолютно уверен, что сенатский Комитет по разведке, в котором он находится, проведет тщательное двухпартийное расследование вмешательства и влияния президента России Владимира Путина на выборы.

В свою очередь член демократической партии Марк Уорнер сообщил, что Комитет настоял на сохранении Белым домом документов, которые могут быть полезны в расследовании.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спецслужбы США не обнаружили доказательств связи команды Трампа с Россией.