Франция и Британия призвали НАТО быстрее реагировать на угрозы со стороны РФ

Об этом сообщает Sky News.

По его словам, НАТО не реагирует на угрозы киберпреступлений достаточно оперативно.

В свою очередь глава минобороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия должна соблюдать договор о РСМД. Он считает, что в противном случае НАТО должна реагировать как можно быстрее.

"Этот договор должен соблюдаться. Если он не будет соблюдаться, мы должны реагировать как можно быстрее", - подчеркнул министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", несмотря на угрозы властей и применение спецподразделения блокада на Донбассе будет продолжаться.