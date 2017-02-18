Франция и Британия призвали НАТО быстрее реагировать на угрозы со стороны РФ

Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон обвинил НАТО в том, что альянс слишком медленно работает над предотвращением российских хакерских атак.
Об этом сообщает Sky News.
По его словам, НАТО не реагирует на угрозы киберпреступлений достаточно оперативно.
В свою очередь глава минобороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия должна соблюдать договор о РСМД. Он считает, что в противном случае НАТО должна реагировать как можно быстрее.
"Этот договор должен соблюдаться. Если он не будет соблюдаться, мы должны реагировать как можно быстрее", - подчеркнул министр.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", несмотря на угрозы властей и применение спецподразделения блокада на Донбассе будет продолжаться.