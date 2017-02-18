10:44 18.02.2017 | Политика | Новости
100160468:labazovych

Франция и Британия призвали НАТО быстрее реагировать на угрозы со стороны РФ

Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон обвинил НАТО в том, что альянс слишком медленно работает над предотвращением российских хакерских атак.

Франция и Британия призвали НАТО быстрее реагировать на угрозы со стороны РФ

Об этом сообщает Sky News.

По его словам, НАТО не реагирует на угрозы киберпреступлений достаточно оперативно.

В свою очередь глава минобороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия должна соблюдать договор о РСМД. Он считает, что в противном случае НАТО должна реагировать как можно быстрее.

"Этот договор должен соблюдаться. Если он не будет соблюдаться, мы должны реагировать как можно быстрее", - подчеркнул министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", несмотря на угрозы властей и применение спецподразделения блокада на Донбассе будет продолжаться.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив