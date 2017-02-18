Альтернатива диалогу Киева и "ДНР"/"ЛНР" отсутствует, - Лавров

Министр МИД Российской Федерации Сергей Лавров сообщил об отсутствии альтернативы ведения диалога между Киевом и т.н. "Донецкой/Луганской народными республиками" (ДНР/ЛНР). Об этом министр заявил в ходе Мюнхенской конференции-2017.

Как известно, Мюнхенская конференция 2017 г. по вопрсоам безопасности проходит 17-19 февраля. Так, Мюнхенская конференция 2017 г. по вопросам безопасности стартовала 17 февраля, в Германии. Это – 53-ая по счету ежегодная встреча, на которой планируют присутствовать лидеры мировых стран, а также политики и эксперты. Главой конференции уже в который раз является немецкий дипломат Вольфганг Ишингер. Продлится мероприятие до 19 февраля.

Как сообщал УРА-Информ, на конференции в Мюнхене Петр Порошенко заявил, что конфликт на Донбассе не может быть решен без участия Киева.