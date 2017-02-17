Вскоре работа Рады может быть парализована, - Геращенко

Вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко подчеркнула, что работа Верховной Рады уже на следующей неделе может быть парализована.

По ее словам – на данный момент заметны такие сигналы, две политические силы собираются со вторника заблокировать трибуну Рады. Чтобы давить на власть, а также чтобы решить вопрос Донбасса - отметила первый замглавы ВР. Она подчеркнула, что это - кощунство, поскольку следующая неделя - трагическая для украинцев, "когда будут чтить память героев Небесной сотни".

Как сообщал УРА-Информ, ранее Рада планировала созвать срочное заседание по вопросу Авдеевки.