17:18 17.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Вскоре работа Рады может быть парализована, - Геращенко

Две фракции украинского парламента могут заблокировать работу Рады.

Вскоре работа Рады может быть парализована, - Геращенко

Вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко подчеркнула, что работа Верховной Рады уже на следующей неделе может быть парализована.

По ее словам – на данный момент заметны такие сигналы, две политические силы собираются со вторника заблокировать трибуну Рады. Чтобы давить на власть, а также чтобы решить вопрос Донбасса - отметила первый замглавы ВР. Она подчеркнула, что это - кощунство, поскольку следующая неделя -  трагическая для украинцев, "когда будут чтить память героев Небесной сотни".

Как сообщал УРА-Информ, ранее Рада планировала созвать срочное заседание по вопросу Авдеевки.


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