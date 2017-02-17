09:58 17.02.2017 | Политика | Новости
100160395:Polishuk

Возвращение России в G8 возможно только после снятия санкций, - Анджелино Альфано

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано считает, что вопрос возвращения к формату G8 можно будет поднимать только после снятия антироссийских санкций.

Возвращение России в G8 возможно только после снятия санкций, - Анджелино Альфано

Однако, по его словам, "время еще не пришло, учитывая саммит в конце мая в Таормине".

Альфано также отметил, что возвращение к формату "Большой восьмерки" с участием России, это цель, над которой сейчас работают участники формата.

Напомним как сообщал УРА-Информ, министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис считает, что с Россией необходимо вестти переговоры "с позиции силы". Об этом он сообщил на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив