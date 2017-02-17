Возвращение России в G8 возможно только после снятия санкций, - Анджелино Альфано

Однако, по его словам, "время еще не пришло, учитывая саммит в конце мая в Таормине".

Альфано также отметил, что возвращение к формату "Большой восьмерки" с участием России, это цель, над которой сейчас работают участники формата.

Напомним как сообщал УРА-Информ, министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис считает, что с Россией необходимо вестти переговоры "с позиции силы". Об этом он сообщил на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.