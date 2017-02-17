Трамп пожаловался на "бардак" в США, унаследованный от Обамы

Об этом Трамп заявил на встрече с журналистами, сообщает The Washington Post.

По его словам, наша администрация унаследовала много проблем как в правительстве, так и в экономике.

"Честно говоря, я унаследовал беспорядок. Беспорядок в стране и за рубежом", - отметил он.

Также Дональд Трамп добавил, что испытывают проблемы с рабочими местами, которые "утекают из страны". Кроме того, он выразил мнение, что на Ближнем Востоке и в Северной Корее наблюдается "нестабильность" и пообещал "позаботиться обо всем".

"Я включаю телевизор, открываю газеты и я вижу описание нашей работы - хаос. Тем не менее, все наоборот. Наша администрация работает как отлаженная машина, несмотря на то, что я не могу получить санкцию на мой кабинет", - подчеркнул он.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", новоиспеченный лидер США Дональд Трамп выдвинул свою догадку, почему Крым был аннексирован Россией.

