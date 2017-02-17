08:59 17.02.2017 | Политика | Новости
100160390:labazovych

Трамп пожаловался на "бардак" в США, унаследованный от Обамы

Глава американской администрации США  Дональд Трамп заявил, что унаследовал от своего предшественника Барака Обамы "бардак" как внутри страны, так и на международной арене.

Трамп пожаловался на

Об этом Трамп заявил на встрече с журналистами, сообщает The Washington Post.

По его словам, наша администрация унаследовала много проблем как в правительстве, так и в экономике. 

"Честно говоря, я унаследовал беспорядок. Беспорядок в стране и за рубежом", - отметил он.

Также Дональд Трамп добавил, что испытывают проблемы с рабочими местами, которые "утекают из страны". Кроме того, он выразил мнение, что на Ближнем Востоке и в Северной Корее наблюдается "нестабильность" и пообещал "позаботиться обо всем".

"Я включаю телевизор, открываю газеты и я вижу описание нашей работы - хаос. Тем не менее, все наоборот. Наша администрация работает как отлаженная машина, несмотря на то, что я не могу получить санкцию на мой кабинет", - подчеркнул он.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", новоиспеченный лидер США Дональд Трамп выдвинул свою догадку, почему Крым был аннексирован Россией.
 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив