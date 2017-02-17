15:20 17.02.2017 | Политика | Новости
100160422:Rakova

Тереза Мэй и дальше будет давить на РФ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена и дальше осуществлять давление на Россию.

Тереза Мэй и дальше будет давить на РФ

В частности, это касается вопросов о политике в отношении Украины. При этом Мэй рассчитывает на поддержку французского коллеги Бернара Казнева.

Чиновница уверена в нахождении компромисса с Францией в необходимости продолжения давления на Россию за ее агрессию и дестабилизацию ситуации на Донбассе, передает Интерфакс Украинасо ссылкой на франзуское издание Le Figaro.

Мэй не сомневается в том, что Лондон и дальше будет сотрудничать с Францией по Сирии в ООН. Оба государства ныне ведут подготовку проекта резолюции Совета безопасности по применению химического оружия в Сирии.

Как сообщал "УРА-Информ", британский парламент полностью расставил все точки над "і" в теме определился с Brexit. Акт, одобряющий приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода страны из Евросоюза, приняла палата общин британского парламента в третьем чтении.


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