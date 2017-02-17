Путин сказал, кто пытается сорвать минские соглашения

В частности, по его мнению, соседнее государство изо всех сил пытается сорвать минские договоренности и мало того – делает ставку на силовое решение конфликта.

Мы видим серьезное обострение ситуации на юго-востоке Украины, цель этих попыток, цель обострения очевидна - сорвать минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложной проблемы и делают ставку на силовое решение", – цитирует ТАСС президента РФ.

Ранее Путин подчеркнул, что украинская власть в открытую подтверждает о создании диверсионно-террористической, подрывной работы, в частности в России.

"Нас это не может не беспокоить", – заметил Путин.

Как сообщал " УРА-Информ", ранее Белый дом призвал Россию вернуть Украине Крым. На это представитель МИДа РФ Мария Захарова ответила, что Россия не намерена разбрасываться своими территориями. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия должна деоккупировать Крым и Донбасс, а также убрать свои войска с востока государства.