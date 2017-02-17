Порошенко в пятницу отправится на Мюнхенскую конференцию

Тут будут обсуждаться ряд ключевых вызовов в сфере безопасности, в том числе ситуацию в Украине. 53-ю конференции проведет посол Вольфганг Ишингера, а участие в ней примут около 500 высших чиновников, которые обсудят важные проблемы в области безопасности, тревожащие мир.

Программа конференции посвящена будущему трансатлантических отношений и НАТО после избрания Дональда Трампа, состоянию сотрудничества в рамках Евросоюза в области безопасности и обороны, кризису в Украине и отношениям с РФ, войне в Сирии и ситуации с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе на Корейском полуострове.

Президент Украины Петр Порошенко сегодня также отправится с рабочим визитом в Германии. Тут он пробудет два дня и примет участие в Мюнхенской конференции. Как сообщает пресс- служба Администрации президента, глава государства примет участие в дебатах на тему "Будущее Запада: падение или возвращение?"

В рамках конференции президент Украины проведет ряд двусторонних встреч с руководством иностранных государств и международных организаций.

В частности, у него запланированы встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, вице-президентом США Майком Пенсом и Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Свое участие в конференции уже подтвердили новый генсек ООН Антонио Гуттериш, глава Европейского Совета Дональд Туск, высокий представитель ЕС Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Кроме того, в мероприятии примут участие президенты Польши и Афганистана, премьер-министры Норвегии, Венгрии и Ирака, главы МИД Китая, Саудовской Аравии, Ирана, Турции, РФ, Франции и Великобритании.

Будет участвовать в конференции и канцлер Германии Ангела Меркель, а также министры экономики, обороны и внутренних дел Германии. Американскую делегацию в Мюнхене возглавит вице-президент США Майк Пенс.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности, это ежегодная конференция, которая проводимая в Германии с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.

Как сообщал УРА-Информ, накануне председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер раскритиковал президента США Дональда Трампа за некорректные высказывания в микроблоге Twitter. Он посоветовал Трампу прекратить писать в социальной сети.