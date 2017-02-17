18:40 17.02.2017 | Политика | Новости
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Порошенко прибыл на конференцию в Мюнхен

Президент Петр Порошенко на данный момент прибыл в Германию – с целью участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. 

Порошенко прибыл на конференцию в Мюнхен

Об этом рассказал его пресс-секретарь Святослав Цеголко. Согласно сообщению – Порошенко, находясь на конференции в Германии, уже провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Петр Порошенко намерен быть с рабочим визитом в Германии в период 17-18 февраля. На Мюнхенской конференции президент примет участие в дебатах "Будущее Запада: падение либо возвращение?" В рамках данной конференции Порошенко также проведет ряд встреч с руководством международных организаций.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко посетит конференцию в Мюнхене.


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