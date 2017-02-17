11:16 17.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парламентские комитеты будут переформатированы в соответствии с министерствами, - Парубий

Специальная группа рассматривает возможность переформатирования комитетов Верховной Рады в соответствии с министерствами Кабинета Министров.

Парламентские комитеты будут переформатированы в соответствии с министерствами, - Парубий

Такая инициатива поступила и она важная. Нужно чтобы комитеты в ВРУ отвечали министерствам и между ними была прямая и более эффективная коммуникация.

Об этом в пятницу, 17 февраля, на заседании рабочей группы по подготовке и содействию реализации плана мероприятий внутренней реформы и повышения институциональной способности Верховной Рады заявил спикер парламента Андрей Парубий.

По его мнению, сейчас не все комитеты могут иметь прямые соответствия с министерствами, поэтому предложенная формула дорабатывается специально созданной подгруппой и скоро уже будет принято решение, - заверил глава парламента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Парубий внес в Раду предложение, согласно которому народных депутатов обяжут выступать на заседаниях ВР только на украинском языке.


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