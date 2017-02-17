Нидерланды проголосуют за ратификацию СА Украины с ЕС 23 февраля, - Рикард Йозвяк

Об этом в пятницу, 17 февраля, в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. По его словам, нижняя палата Нидерландов обсудит ратификацию соглашения об ассоциации Украины 21 февраля.

Затем 23 февраля состоится голосование и оно будет положительным, - заверил журналист.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, парламент Нидерландов утвердит закон о ратификации СА Украины с ЕС после 15 марта. Reuters сообщает, что парламент не одобрит ратификацию документа до национальных выборов 15 марта.