Меркель 7 часов рассказывала бундестагу о шпионаже

Такие сведения передает DW.

Отмечается, что темой на повестке дня стал скандал вокруг шпионажа за немецкими политиками со стороны США. Помимо этого Меркель расспросили также и о неудачных попытках немецкого правительства договориться с Америкой о взаимном воздержании от шпионажа.

В конце заседания канцлер ФРГ заметила, что деятельность разведслужбы, это не что иное, как "важная часть защиты наших граждан", ведь демократическая страна должна уметь находить равновесие между защитой личной жизни и безопасностью.

Таким образом, свидетельства Ангелы Меркель стали итоговой составляющей в процессе сбора доказательств в рамках трехлетнего следствия, которое началось после того, как в 2013 году экс-работник Агентства нацбезопасности Эдвард Сноуден опубликовал детали тайныхпрограмм прослушивания собственного государства. Именно это и повлекло за собой конфликт между ФРГ и США, появились данные о прослушке АНБ правительственных телефонов в Германии и бесед самой Меркель. После этого канцлер отметила, что "Друзья шпионят за друзьями". Однако позже возникла информация о шпионаже от разведки Германии, которая помогала США в слежке за европейскими чиновниками и компаниями и мало того, – командовала разведкой сама Меркель.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее канцлер ФРГ подверглась нещадной критике со стороны общества за свою мигрантскую политику. В частности, активисты кричали, что она предательница и изменщица своей Родины.