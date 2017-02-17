Меркель 7 часов рассказывала бундестагу о шпионаже

Канцлер Германии семь часов отвечала на вопросы парламентской комиссии по расследованию работы Агентства национальной безопасности США (АНБ) в Германии во время специально организованного заседания.
Такие сведения передает DW.
Отмечается, что темой на повестке дня стал скандал вокруг шпионажа за немецкими политиками со стороны США. Помимо этого Меркель расспросили также и о неудачных попытках немецкого правительства договориться с Америкой о взаимном воздержании от шпионажа.
В конце заседания канцлер ФРГ заметила, что деятельность разведслужбы, это не что иное, как "важная часть защиты наших граждан", ведь демократическая страна должна уметь находить равновесие между защитой личной жизни и безопасностью.
Таким образом, свидетельства Ангелы Меркель стали итоговой составляющей в процессе сбора доказательств в рамках трехлетнего следствия, которое началось после того, как в 2013 году экс-работник Агентства нацбезопасности Эдвард Сноуден опубликовал детали тайныхпрограмм прослушивания собственного государства. Именно это и повлекло за собой конфликт между ФРГ и США, появились данные о прослушке АНБ правительственных телефонов в Германии и бесед самой Меркель. После этого канцлер отметила, что "Друзья шпионят за друзьями". Однако позже возникла информация о шпионаже от разведки Германии, которая помогала США в слежке за европейскими чиновниками и компаниями и мало того, – командовала разведкой сама Меркель.
Как сообщал "УРА-Информ", ранее канцлер ФРГ подверглась нещадной критике со стороны общества за свою мигрантскую политику. В частности, активисты кричали, что она предательница и изменщица своей Родины.