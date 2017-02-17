21:11 17.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Конфликт на Донбассе без участия Киева решить невозможно, - Порошенко

Украина бы хотела, чтобы Россия уважала международный закон.

Конфликт на Донбассе без участия Киева решить невозможно, - Порошенко

Так, президент Украины Петр Порошенко на своем выступлении на Мюнхенской конференции 2017 года по вопросам безопасности заявил, что конфликт на Донбассе решить без участия Киева не получится. Об этом глава государства заявил в ходе дискуссии на тему "Будущее Запада: крах либо возвращение".

Порошенко подчеркнул, что мы не позволим решать нашу судьбу без нашего же участия. Любые попытки это сделать будут предотвращены миллионами украинцев, которые ранее показали желание бороться за независимость. Никаких решений про Украину без самой Украины. Все такого рода действия лишь раззадорят Россию – добавил Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко ранее отбыл на конференцию в Мюнхен.


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