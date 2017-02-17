18:20 17.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Хуг провел встречу с главарями "ЛНР" и "ДНР"

Первый замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг провел встречу с главарями "ДНР" и "ЛНР".

Хуг провел встречу с главарями

Так, состоялась встреча с Александром Захарченко, а также с Игорем Плотницким. В рамках встречи обсудили выполнение минских договоренностей. Об этом передает миссия ОБСЕ в микроблоге в Twitter.

Согласно сообщению – Плотницкий и Захарченко согласны, что гражданское население должно быть прежде всего. Настало время прислушаться и прекратить вести военные действия и отвести вооружение. Оба они также подчеркнули необходимость проведения Минских соглашений - отметил Хуг.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Александр Хуг пообщался с детьми на Донбассе.


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