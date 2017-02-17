14:20 17.02.2017 | Политика | Новости
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Госсекретарь США назвал условия для военного сотрудничества с Россией

Белый дом не будет сотрудничать с Россией в военном плане, пока РФ не прекратит называть всех представителей сирийской оппозиции террористами. Об этом заявил Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон, сообщает Reuters.
 

Госсекретарь США назвал условия для военного сотрудничества с Россией

Отметим, что эти условия Тиллерсон сообщил странам, выступающим против правительства Башара Асада. 

Согласно его словам, он ясно дал понять, что не будет военного сотрудничества, пока русские не примут тот факт, что не все оппозиционеры являются террористами.

Также сообщается, что Рекс Тиллерсон провел свои первые совместные переговоры со странами, которые выступают против Асада, в их числе Саудовская Аравия, Турция, Франция и Великобритания.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что переговоры с РФ необходимо вести с позиции силы.


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