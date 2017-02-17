Европарламент поддержал создание армии ЕС

Как отмечается, за резолюцию проголосовали 283 евродепутата. Против были 269 избранников, еще 83 воздержались.

"Одобрение Европарламента может означать начало реформы основополагающего договора", - говорится в сообщении.

Отметим, что резолюцию предложил экс-премьер Бельгии и ответственный за переговоры о Brexit Ги Верхофстадт. Согласно его мнению, внутри ЕС необходимо отдавать приоритет решению большинства стран, не дожидаясь одобрения всех членов ЕС по тому или иному вопросу.

Кроме того, вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что изменение основных договоров ЕС сейчас не является приоритетом.

По словам экспертов, по сути Ги Верхофстадт предлагает ограничения или даже полной ликвидации права стран-членов ЕС отказываться от выполнения коллективных решений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Совет безопасности Организации объединенных наций призвал немедленно прекратить обстрелы на востоке Украины. Также члены СБ ООН также подчеркнули необходимость строгого выполнения резолюции.