Европарламент поддержал создание армии ЕС

В Европейском парламенте проголосовали за усилении централизации Евросоюза, создании поста министра финансов ЕС и общей европейской армии. Об этом сообщает ВВС.
Как отмечается, за резолюцию проголосовали 283 евродепутата. Против были 269 избранников, еще 83 воздержались.
"Одобрение Европарламента может означать начало реформы основополагающего договора", - говорится в сообщении.
Отметим, что резолюцию предложил экс-премьер Бельгии и ответственный за переговоры о Brexit Ги Верхофстадт. Согласно его мнению, внутри ЕС необходимо отдавать приоритет решению большинства стран, не дожидаясь одобрения всех членов ЕС по тому или иному вопросу.
Кроме того, вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что изменение основных договоров ЕС сейчас не является приоритетом.
По словам экспертов, по сути Ги Верхофстадт предлагает ограничения или даже полной ликвидации права стран-членов ЕС отказываться от выполнения коллективных решений.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Совет безопасности Организации объединенных наций призвал немедленно прекратить обстрелы на востоке Украины. Также члены СБ ООН также подчеркнули необходимость строгого выполнения резолюции.