09:30 17.02.2017 | Политика | Новости
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Европарламент поддержал создание армии ЕС

В Европейском парламенте проголосовали за усилении централизации Евросоюза, создании поста министра финансов ЕС и общей европейской армии. Об этом сообщает ВВС.

 

Европарламент поддержал создание армии ЕС

Как отмечается, за резолюцию проголосовали 283 евродепутата. Против были 269 избранников, еще 83 воздержались.

"Одобрение Европарламента может означать начало реформы основополагающего договора", - говорится в сообщении.

Отметим, что резолюцию предложил экс-премьер Бельгии и ответственный за переговоры о Brexit Ги Верхофстадт. Согласно его мнению, внутри ЕС необходимо отдавать приоритет решению большинства стран, не дожидаясь одобрения всех членов ЕС по тому или иному вопросу.

Кроме того, вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что изменение основных договоров ЕС сейчас не является приоритетом. 

По словам экспертов, по сути Ги Верхофстадт предлагает ограничения или даже полной ликвидации права стран-членов ЕС отказываться от выполнения коллективных решений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Совет безопасности Организации объединенных наций призвал немедленно прекратить обстрелы на востоке Украины. Также члены СБ ООН также подчеркнули необходимость строгого выполнения резолюции


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